Türkiye Bankalar Birliği: "Kobi Değer Kredisi-2'ye 17 Bankamız İştirak Etti.
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankamız iştirak etti.
Türkiye Bankalar Birliği
: "KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankamız iştirak etti. Kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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