Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği: "Kobi Değer Kredisi'nde Kullandırılabilecek Azami Miktar Güncellenerek...

Türkiye Bankalar Birliği: "Kobi Değer Kredisi'nde Kullandırılabilecek Azami Miktar Güncellenerek...

2 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi.

Türkiye Bankalar Birliği:
Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı

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