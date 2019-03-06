Türkiye Bankalar Birliği: "Kobi Değer Kredisi'nde Kullandırılabilecek Azami Miktar Güncellenerek...
2 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi.
Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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