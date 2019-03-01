Türkiye Bankalar Birliği: "Krediler, Ciro ve Faaliyet Alanına Göre Değişmek Üzere Azami 1,5 Milyon...
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek.
Türkiye Bankalar Birliği
: "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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