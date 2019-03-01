Türkiye Bankalar Birliği: "Kredilerde Vade, 6 Ayı Anapara Ödemesiz Olmak Üzere, Toplam 36 Ay Olarak...
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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