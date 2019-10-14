Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği: "Küçük ölçekli şirketlerde Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına...
Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği: 'Küçük ölçekli şirketlerde Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına...

Türkiye Bankalar Birliği: "Küçük ölçekli şirketlerde Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına...

48 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği: "Küçük ölçekli şirketlerde Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanması için onay beklenmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği:

Türkiye Bankalar Birliği: "Küçük ölçekli şirketlerde Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanması için onay beklenmektedir."

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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