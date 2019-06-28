Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları...
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir"
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:10 Kaynak: AA
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