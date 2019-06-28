Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her...
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Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her...

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir"

Türkiye Bankalar Birliği:
Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir"
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:18 Kaynak: AA
Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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