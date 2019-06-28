Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her...
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir"
Türkiye Bankalar Birliği
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:18 Kaynak: AA
: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir"
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