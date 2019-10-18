Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" duyurusu
Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Finansal Yeniden Yapılandırma' duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" duyurusu

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan

borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

BB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, Birlik'in sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan

borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda, "Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:33 Kaynak: AA
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