Türkiye Bankalar Birliği'nden Girişimcilik Eğitim Programı - Son Dakika

Türkiye Bankalar Birliği'nden Girişimcilik Eğitim Programı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık eğitim faaliyetleri kapsamında Girişimcilik Eğitim Programı hazırladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık eğitim faaliyetleri kapsamında Girişimcilik Eğitim Programı hazırladı.

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TBB'den yapılan duyuruya göre, ekonomik gelişmenin temel dinamiğini oluşturan ve gelişen ekonomiler için stratejik öneme sahip girişimcilik kavramı ve unsurları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan program, eğitim videolarından ve kaynak rehberlerden oluşuyor.

Program kapsamında, bir iş fikrini girişime dönüştürme aşamasından başlayarak iş planı hazırlama ve iş modeli belirleme, devlet kurumları ve bankalar tarafından sağlanan alternatif finansman kaynakları ve Türkiye'de girişimcilere sunulan teşvik ve destek programları gibi birçok başlık altında bilgiler yer alıyor.

Yenilikçi fikirlere sahip kendi işini kurmak isteyen başta üniversite öğrencileri ve bu alanda ilgisi olan herkese yol göstermek amacıyla hazırlanan girişimcilik eğitim videoları ile kaynak rehberlere "foy.tbb.org.tr" adresli Türkiye Bankalar Birliği Finansal Okuryazarlık Portalı'ndan ücretsiz ulaşılabiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği'nden Girişimcilik Eğitim Programı - Son Dakika Ekonomi
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