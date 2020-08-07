Türkiye Bankalar Birliği'nden toplantı açıklaması - Son Dakika

Yapılan açıklama şu şekilde:

TÜRKİYE Bankalar Birliği, İstanbul 'da dün gerçekleştirilen "Ekonomide Normalleşme Değerlendirme Toplantısı" hakkında hakkında açıklama yaptı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 08:44

Kaynak: DHA

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