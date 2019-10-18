Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
46 dakika önce
TÜRKİYE Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği
,"Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır" açıklamasında bulundu.
- İstanbul
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