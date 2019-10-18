Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
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Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu

46 dakika önce

TÜRKİYE Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu, System.String[]
TÜRKİYE Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği,"Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır" açıklamasında bulundu.


- İstanbul
Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
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