Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği: "S&p'nin Açıklamaları Temelsiz ve Son Dönemdeki Toparlanmayı Dikkate...

Türkiye Bankalar Birliği: "S&p'nin Açıklamaları Temelsiz ve Son Dönemdeki Toparlanmayı Dikkate...

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin açıklamaları temelsiz ve son dönemdeki toparlanmayı dikkate almıyor.

Türkiye Bankalar Birliği:
Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin açıklamaları temelsiz ve son dönemdeki toparlanmayı dikkate almıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak

Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği: "S&p'nin Açıklamaları Temelsiz ve Son Dönemdeki Toparlanmayı Dikkate...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]