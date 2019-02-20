Türkiye Bankalar Birliği: "S&p'nin Açıklamaları Temelsiz ve Son Dönemdeki Toparlanmayı Dikkate...
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin açıklamaları temelsiz ve son dönemdeki toparlanmayı dikkate almıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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