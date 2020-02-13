Türkiye Bankalar Birliği, sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği, sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği, sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları hakkında güvenlik uyarısında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği, sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları hakkında güvenlik uyarısında bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, TBB'ye ait olduğu görüntüsü verilerek kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerle banka müşterilerini dolandırmak için açılmış sosyal medya hesaplarının tespit edildiği belirtildi.

Birliğin sosyal medya üzerinden banka müşterisi bilgilerini talep ettiği bir uygulamasının bulunmadığı ve resmi internet site hesapları haricinde yönlendirmeler yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi kartı veya kişisel bilgileri ele geçirmeyi ve banka müşterilerini dolandırmayı amaçlayan girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli, banka ve kişisel bilgilerin asla paylaşılmamasına çok dikkat edilmeli ve bu alışkanlık haline getirilmelidir.

Birliğimizin açıklamalarını takip etmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, Facebook ve Twitter'daki @BankalarBirligi adresli resmi hesaplarımızı takip edebilir.

Dolandırıcılık amacıyla Türkiye Bankalar Birliği adı kullanılarak açılmış sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemler alınmakta, bu tür hesapların kapatılması ve sorumluların cezalandırılması için gerekli yasal başvurularda bulunulmaktadır."

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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