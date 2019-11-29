Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Bankalar Birliği: 'Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05... - Son Dakika Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği: "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05...
6 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:28 Kaynak: AA
Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı Hacivat ve Karagöz Times Meydanı'nda Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi! Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz