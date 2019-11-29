Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği: "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05...
Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği: 'Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05... - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği: "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05...

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği: "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye Bankalar Birliği:

Türkiye Bankalar Birliği: "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı."

Türkiye Bankalar Birliği, Avrasya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
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