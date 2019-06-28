Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında...
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir"
Türkiye Bankalar Birliği
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:15 Kaynak: AA
: "Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir"
ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor
İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü
Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ayrılacağını açıkladı, şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı