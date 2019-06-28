Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak...
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir"
Türkiye Bankalar Birliği
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:16 Kaynak: AA
: "Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir"
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