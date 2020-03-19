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Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiye kararı aldı
6 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiye kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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