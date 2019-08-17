Son Dakika Haberleri: Türkiye Barolar Birliği Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak
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Türkiye Barolar Birliği Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak

1 saat önce

TBB Yönetim Kurulunun, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı açıklandı.

Türkiye Barolar Birliği Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, System.String[]
TBB Yönetim Kurulunun, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı açıklandı.
Türkiye Bankalar Birliği, Yargıtay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:17 
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