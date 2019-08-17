Türkiye Barolar Birliği Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak
1 saat önce
TBB Yönetim Kurulunun, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı açıklandı.
TBB Yönetim Kurulunun, Yargıtay
Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:17
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