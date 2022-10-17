Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Suiçmez: "Deliller Karartılmadan ve Ortadan Kaldırılmadan Acil Olarak Toplanmalıdır" - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Suiçmez: "Deliller Karartılmadan ve Ortadan Kaldırılmadan Acil Olarak Toplanmalıdır"

17.10.2022 17:06

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada delillerin karartılmadan ve ortadan kaldırılmadan toplanması gerektiğini belirterek, “Bu an için belki madende yangının devam etmesi nedeniyle yangın mahalline inmek mümkün değilse de dışarıda, çevrede bulunan çeşitli materyallerden delillerin acil olarak toplanması, mağdurların yani ailelerin dinlenmesi gerekmektedir” dedi.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada delillerin karartılmadan ve ortadan kaldırılmadan toplanması gerektiğini belirterek, "Bu an için belki madende yangının devam etmesi nedeniyle yangın mahalline inmek mümkün değilse de dışarıda, çevrede bulunan çeşitli materyallerden delillerin acil olarak toplanması, mağdurların yani ailelerin dinlenmesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Bartın Amasra'daki maden faciasına ilişkin yürütülen soruşturma süreciyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Suiçmez, şunları söyledi:

"Cuma günü Amasra'da meydana gelen maden faciasında 41 canımızı topraktan çıkarıp tekrar toprağın bağrına bıraktık. Türkiye Barolar Birliği Başkanımızla birlikte, cumartesi günü olay mahalline gittik ve orada Bartın Baro Başkanımızla birlikte yaptığımız çalışma sonucunda vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu beyan ettik. Bu çerçeve içerisinde Bartın Baromuzla, Türkiye Barolar Birliği olarak adli yardım kurullarını çalıştırarak onlara gerekli yardımı yapacağız. Oradaki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizmek isteriz.

"CEZASIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN DE DELİLLERİN BİR AN ÖNCE TOPLANMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'de bir politika haline gelen cezasızlığın önüne geçmek için de delillerin bir an önce toplanmasının çok önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle delillerin orada ortadan kaldırılmadan, karartılmadan toplanması için bugün Bartın Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Amasra'ya giderek Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe verip hangi delillerin toplanması gerektiği konusunda talepte bulunacaklardır. Dolayısıyla bu an için belki madende yangının devam etmesi nedeniyle yangın mahalline aşağıya inmek mümkün değilse de dışarıda, çevrede bulunan çeşitli materyallerden delillerin acil olarak toplanması, mağdurların yani ailelerin dinlenmesi gerekmektedir.

"BAĞIMSIZ BİLİRKİŞİ KURULLARINDAN DESTEK ALINMASI GEREK"

Buradan bir kez daha delillerin karartılmadan, ortadan kaldırılmadan toplanması için harekete geçilmesini ve delillerin toplanması için de yorumlanması için de bağımsız bilirkişi kurullarından destek alınması gerektiğinin altını çizmek isterim."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Suiçmez: 'Deliller Karartılmadan ve Ortadan Kaldırılmadan Acil Olarak Toplanmalıdır' - Son Dakika

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