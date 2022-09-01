Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye'de, "diploma makinesi" hukuk fakültesi sorunu bulunduğunu belirterek, "YÖK kararı ile bir gecede hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden 125 bine düşürülen hukuk fakültesi başarı sıralaması şartı ivedilikle 50 bin sınırına yükseltilmelidir. Yeni tek bir hukuk fakültesi daha açılmamalıdır." dedi.

Sağkan, 2022-2023 Adli Yılı Açılışı dolayısıyla Yargıtay'da düzenlenen törende konuştu.

Türkiye Barolar Birliği başkanlarının önceki adli yıl açılış konuşmalarına bakıldığında, Türkiye'deki yargı alanına dair sorunların köklerinin eskiye dayandığının görüleceğini belirten Sağkan, bu sorunların ortadan kaldırılması için sistemli politikaların üretilemediğini görmenin getirdiği üzüntü ve kaygıyı yaşadıklarını söyledi.

Önceki dönem baro başkanlarının adli yıl açılış konuşmalarından örnekler veren Sağkan, "Adli yıl açılışlarında, yargı sistemindeki sorunları dile getirmek ve ülkemiz için yaklaşmakta olan tehlikelerin erken uyarısını vermek, kanundan doğan, hukuktan yükselen ve omuzlarımıza binen ağır ancak hayati sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Erinç Sağkan, bugün yargı alanına ilişkin Türkiye'deki en önemli başlığın, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması ile hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM), hakkında en çok dava açılan ve ihlal kararı verilen ülkeler arasında sayıldığını aktardı.

AİHM ve Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'nin AİHM kararını uygulamaması nedeniyle, mahkeme tarihinde Azerbaycan'dan sonra ikinci kez ihlal prosedürü başlattığını söyleyen Sağkan, "Bu çok ağır bir tablodur. Türkiye Barolar Birliği olarak AİHM kararlarının derhal uygulanmasını, hukukun üstünlüğü ilkesinin, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 ve 19. maddelerinden doğan taahhütlerimizin gereği olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim." diye konuştu.

-"Türkiye'de 167 bin 59 avukat, 29 bin 165 stajyer avukat var"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, meslek sorunlarının artık katlanılamaz hale geldiğini, bugün Türkiye'de 167 bin 59 avukat, 29 bin 165 stajyer avukat bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gerçekleşen nicel artışın, mesleki faaliyet alanlarının genişletilmesi bir yana, daha da daraltılmasıyla birlikte ortaya çıkan katlanılmaz gelir kaybı, söylem, eylem ve fiillerle mesleğin itibarsızlaştırılmasına dönük çaba ile avukata dönük şiddetin artması mesleğimizi çok büyük bir tehdit altına sokmuştur. Bu ülkede 'diploma makinesi' hukuk fakültesi sorunu vardır. Sermayenin hukuka tercih edilmesine son verilmeli ve YÖK kararı ile bir gecede hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden 125 bine düşürülen hukuk fakültesi başarı sıralaması şartı ivedilikle 50 bin sınırına yükseltilmelidir. Yeni tek bir hukuk fakültesi daha açılmamalı, mevcut fakültelerin nitelikli eğitim verebilmeleri için YÖK akreditasyonu koşulları ile üniversite kontenjanları, ihtiyaç analizleri yapılmak suretiyle üniversiteler ve yargı erkinin tüm bileşenleriyle görüşülerek belirlenmelidir."

Başkan Erinç Sağkan, tüm meslektaşlarının ekonomik sorunlarının çözümü için gerçek bir savunma reformuna ihtiyaç bulunduğunu da belirterek, "İlk adım, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayınlanacak CMK zorunlu müdafilik ücret tarifesinin asgari ücret ile eşitlenmesi suretiyle atılmalıdır." dedi.