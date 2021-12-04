Üye Girişi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik" - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik"

04.12.2021 14:17
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatların sırtlarındaki yük kat be kat arttı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatların sırtlarındaki yük kat be kat arttı. Mecburen asgariye düşürülmüş kadrolarla, normal günlerin birkaç misli çalışarak meslektaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Önemli kazanımlar elde ettik" dedi.

Türkiye Barolar Birliğinin iki gün sürecek 36. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Genel Kurul'da bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, son yıllarda büyük bir ötekileştirme sorunu ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, " Herkes adeta kamplara, mahallelere ayrıştırılmak isteniyor. Ardından ötekileştirme geliyor. Sonra da mahallelilerin birbirleriyle çatışması bekleniyor. Bunun sonucu, birbirimizi anlamamaktır, empati duygusunu yitirmektir. Dünyanın tüm renklerinin siyah ve beyaza sıkıştırılmasıdır. Oysa biz avukatız. Biz sorgularız, itiraz ederiz, doğru verilere dayanan fikirleri çatıştırırız. Çünkü biz daima gerçeği ararız. Biliriz ki gerçeğin ışığı fikirlerin çatışmasından doğar. ve biliriz ki önyargılar, gerçeğin en büyük düşmanıdır" diye konuştu.

"FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik" diyen Feyzioğlu kumpasın çökmesine en büyük katkıyı verdiklerini vurgulayarak şunları dedi:

" FETÖ tarafından ele geçirildiği anlaşılan Özel Görevli Mahkemeler'in derhal kapatılmasını ve Terörle Mücadele Mahkemelerinin kaldırılmasını sağladık. Bu sayede yüzlerce kumpas mağduru tahliye oldu.

Türkiye'yi kana bulayan ve kaosa sürükleme amacı taşıyan kitlesel terör saldırılarında hep vatandaşlarımızın yanında olduk. Toplumsal kesimlerin önü alınamayacak şekilde birbirine düşmanlaştırılmasını önledik. Köprü vazifesi gördük.

Seçim güvenliğinin sağlanması için erken uyarılarda bulunduk. Gönüllü meslektaşlarımızı siyasi parti ayrımı gözetmeksizin seçim hukuku uygulamaları alanında meslek içi eğitimlere tabi tuttuk.

Nerede bir acı varsa orada olduk. Soma'daydık, Elmalı'daydık. Felaket bölgelerindeydik.

15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Olayın daha ilk saatlerinde Türkiye Barolar Birliği ve tüm barolarımız birlikte, demokrasinin yanında, darbecilerin karşısında olduk.

OHAL dönemi KHK'larına, OHAL kapsamını aşması sebebiyle en etkili hukuki eleştirilerimizi ortaya koyduk. KHK ile ihraç edilen hukukçuların, baro levhalarına yazılmasına karşı gelişen idari ve yargısal içtihatın karşısında durduk. Neticede Anayasa Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği'nin gerekçelerini kullanarak bireysel başvuruları kabul etti. FETÖ'nün yeni bir kumpası olan Mor Beyin operasyonunu kamuoyuna ve yetkili makamlara anlattık, binlerce mağduriyeti önledik."

Yüzyılın en büyük pandemisi ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydeden Feyzioğlu, "Avukatların sırtlarındaki yük kat be kat arttı. Mecburen asgariye düşürülmüş kadrolarla, normal günlerin birkaç misli çalışarak meslektaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Önemli kazanımlar elde ettik" şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi sizlere bir özeleştiri yapacağım. Ondan önce konuyu çerçevesine yerleştirmek istiyorum. Çoklu baro olarak anılan değişiklikle ilgili ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği iptal dilekçesinde aynen şöyle denilmektedir:

"Dava konusu kanunun hangi koşullarda gündeme geldiği dikkate alındığında bu kanunun kamu yararı amacıyla çıkarılmadığı, iktidar partisinin ve liderinin, baro başkanlarının, özellikle de Ankara Barosu'nun bazı faaliyetlerine tepki olarak gündeme geldiği açıktır. .. Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına karşı Ankara Barosu tarafından yapılan açıklama, iktidar ile baroları karşı karşıya getirmiş ve Cumhurbaşkanının doğrudan baroları hedef almasının ardından yasa teklifi gelmiştir."

Açıkçası, bu dilekçede de yazıldığı üzere gündemde dahi olmayan çoklu baro düzenlemesi, bu şekilde bir anda gündeme bomba gibi düşmüştür.

Az önce ifade ettiğim de zaten budur. Aynı fikir, aynı eleştiri milyonları arkanıza alarak da ifade edilebilir, karşınıza alarak da Türkiye Barolar Birliği bir grubun değil, Türkiye'nin kutup yıldızıdır."

Feyzioğlu şöyle devam etti:

"Kazanımlar hepimizdir. Her biri alın teriyle mesleğini icra eden, hayat mücadelesi içindeki meslektaşlarımız için önemlidir. Bunları küçümsemek, meslektaşlarımızın dertlerini görmezden gelmek olur. Bundan sonra da yapmamız gerekenler çoktur. Yapılması gerekenler birlik içinde yapılmalıdır. Bir yandan meslektaşlarımızın mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları teker teker ortadan kaldırmalı, ağır hayat şartlarına karşı onları korumalı ve desteklemeliyiz. Diğer yandan hukuk devletinin işleyişine ilişkin her sorunu doğru tespit etmeli ve hukukçu yetkinliğiyle itirazlarımızı dile getirmeli, çözümü noktasında takipçisi olmalıyız." - ANKARA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Türkiye, Baro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: 'FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız 15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! 10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
15:15 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
Eski sevgilisinin evini benzinle yaktı! 3 kişi balkondan atlayarak canlarını kurtarabildi Eski sevgilisinin evini benzinle yaktı! 3 kişi balkondan atlayarak canlarını kurtarabildi         
15:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:25:44. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement