Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan "tutsak" açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, terör suçluları için "tutsak" kelimesi kullanılmasına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin PKK üyesi, FETÖ üyesi olduğu, DHKP-C üyesi olduğu gerekçesi ile mahkum ettiği kişilere 'tutsak' diyenler, ya hukuk bilmezler ya da başka birilerinin jargonu ile konuşarak selam çakarlar" dedi.

Sivas'ta katıldığı Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyarbakır'da HDP binası önünde çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin başlattığı eylemi değerlendirdi. Feyzioğlu, herkesin annelerden korkması gerektiğini belirterek, "Anneler bir eylem yapıyorsa bir acıları vardır. Biz o acılarına ortak olmak için TBB olarak biliyorsunuz sizde takip ettiniz oraya gittik. Bu acıya ortak olduk. Annelerden korksun herkes. Anneler kaçırılan evlatlarının ya da kandırılan evlatlarının dağdan indirilmesini istiyor. Bazıları diyor ki 'Gidin devletin kapısında bekleyin', elbette devletin de sorumluluğu ama anneler çocuklarına hiçbir zarar gelmeden o faşist, o kanlı örgütün elindeki evlatlarının serbest bırakılmasını istiyorlar. Biz neye kızıyoruz biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her fırsatta laf sokuşturanlar bir cümle PKK'ya laf söylesinler. Bir cümle DHKP-C'ye laf söylesinler. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vurmanın dayanılmaz bir çekiciliği var bana göre bazıları için. PKK'ya laf söyleyin dediğimizde tık yok. DHKP-C'ye laf söyleyin dediğimizde tık yok. Biz kararlıyız. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenlerle bizim işimiz falan yok. Biz hukukçuyuz ve bunu hukuk çerçevesinde söylüyoruz. Terör suçlusu iddia edilenin adil yargılanma hakkını da savunan biziz. Çünkü kimin terörist, kimin terörist olmadığı ancak adil yargılanma sonucu ortaya çıkar. Bunu bilerek söylüyoruz. Ama PKK'nın bir terör örgütü olduğuna şüphe var mı arkadaşlar. PKK'ya yarım ağız bile bir kınama yapamayanların Türkiye Cumhuriyeti'ne sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyoruz biz. Bundan sonra da yüzlerine hepsini çarpacağız" dedi.

"TUTSAK" KELİMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Feyzioğlu, son günlerde bazı kesimlerin terör suçluları için "tutsak" kelimesini kullandıklarına dikkat çekerek, bu kelimenin savaş hukukunda kullanılan bir kelime olduğunun altını çizdi. Feyzioğlu, "Son günlerde bir jargon gelişti. Tutsak diyenler var ya. Buradan siz değerli basın mensupları ile sesleniyorum. 'Tutsak' kelimesi savaş hukukunda savaşan taraflardan birinin eline geçen karşı tarafın askeri silahlı gücü için kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin mahkum ettiği kişilere adil yargılanmadı diyebilirsiniz, düşünce özgürlüğüdür, hiçbir şey diyemeyiz. Adil yargılanmayı, yargılatmayı biz de isteriz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin PKK üyesi, FETÖ üyesi olduğu, DHKP-C üyesi olduğu gerekçesi ile mahkum ettiği kişilere 'tutsak' diyenler, ya hukuk bilmezler ya da başka birilerinin jargonu ile konuşarak selam çakarlar. 125 bin meslektaşımın hiçbirinin bu jargonu desteklediğini düşünmüyorum. Bu jargonu kim kullanıyorsa mensuplarımızın, avukatların büyük bir dikkatle dinlemeleri ve neyi kastettiğini, bu kişilerin neyi amaçladıklarını iyi anlaması gerektiğini ifade ediyorum. Sayın Yargıtay Başkanlığına bir mektup yazıp, 'tutsak avukatlar, tutsak gazeteciler' dediğiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siz düşman devlet statüsüne sokarsınız. Savaş hukukunu bilmiyorlar ise anlatmaya hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK karşısında, FETÖ karşısında, DHKP-C karşısında savaşan devlet değildir. Egemen devlettir ve bu örgütler de bildiğiniz adi, pis, kanlı, faşist terör örgütleridir. Bu kadar basit, biz çok açık kınama bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz/İHA)