Üye Girişi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "avukatlık asgari ücret tarifesi" müjdesi - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "avukatlık asgari ücret tarifesi" müjdesi

19.11.2021 19:05

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biraz önce Resmi Gazete'ye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biraz önce Resmi Gazete'ye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik. Maliye Bakanımız, Adalet Bakanımız ile yakın bir çalışma içinde." dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ü makamında ziyaret eden Feyzioğlu, burada mesleğe yeni başlayacak avukatlar için düzenlenen ruhsat verme ve yemin törenine katıldı.

Feyzioğlu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, barolara olabildiğince hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için bu kurumları ziyaret ettiğini söyledi.

Metin Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz, avukat, bizim önceliğimiz bu ülke, bu millet. Üstümüze düşeni aralıksız yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'dinlenmemek üzere yola çıkanlar hiç yorulmazlar.' Günlerdir yoldayız. Biz oturarak hizmet etmedik. Biz fildişi kulelerimizden atıp tutmadık. Biz her zaman sahadaydık. Barolarımızın yanındaydık. Adliye koridorlarındaydık. Meslektaşlarımızın duruşma bekledikleri avukat odalarındaydık. Dertleri orada dinledik. Çözüm önerilerini orada aldık ve adım adım çözümleri hep birlikte hayata geçirdik."

Avukatlık asgari ücret tarifesinde artış

Feyzioğlu, özellikle genç meslektaşlarının yaşam standartlarının yükseltilmesi için yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün de size güzel bir müjde vereyim. Biraz önce Resmi Gazete'ye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik. Maliye Bakanımız, Adalet Bakanımız ile yakın bir çalışma içinde. Avukatların, özellikle genç avukatların yaşamlarını bağladıkları, onlar için yaşamsal önemde olan asgari ücret tarifesini enflasyonun üzerinde bir artışla Resmi Gazete'ye gönderdik. CMK tarifesinde ise adli yılın açılışında şunu söylemiştim, CMK tarifesi de ayrı bir tarifedir. Genç meslektaşlarımız heyecanla bekliyorlar. Yüzde 30 artışla ilan edileceğini duyacaksınız. Müjdemiz onunla da kalmayacak. Adli yardımlardan ve CMK'de görev alan meslektaşlarımızın üzerindeki KDV yükünü de azaltmak suretiyle aslında tarifelere dolaylı bir zam daha yapmış olacağız. CMK tarifesinde beklentimiz yüzde 30 gerçek zam, KDV indirimiyle yüzde 42 bir zam. Tarihte görülmemiş bir zam olacak. Böylelikle meslektaşlarımızın iş, AŞ ve ekmek derdine bir nebze olsun merhem sürebileceğimizi ümit ediyorum."

Aralık ayında yapılacak genel kuruldan sonra da başkan olmaya devam edeceğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kanunda genel kurulun nasıl yapılacağı bellidir. Kanuna göre başkanlar gelir, delegeler gelir, 4-5 Aralık'ta seçimimiz var. Bölgelerde ön seçimlerle bir algıyı yönetmek amaçlı ya da kamuoyuna bir mesaj vermek amaçlı genel kurul çalışması, açıkçası benim çok anlayabildiğim bir çalışma değil. Tabii yapanlara saygım var. 31 baro başkanının bir tercihte bulunduğu, pek çoğunun boş oy attığını öğrendiğimiz ve topu topu 9 baro başkanının oyuyla bir kişinin, bir sayın baro başkanımızın gazetelere 50 baronun ortak adayı olarak lanse edilmesini bir algı yönetimi olarak görüyorum. Seçimlerde bunlar olur. Biz algı yönetmeye çalışmıyoruz. Biz işte buradayız."

Programa Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Elazığ Baro Başkanları katıldı.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Asgari Ücret, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor 18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! 16:39 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı 14:45 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:24 Fenerbahçe'de büyük derbi öncesi panik! Berke Özer idmana katılamadı
19:19 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor
18:59 FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı
18:44 Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini pompalı tüfekle bastı, polisler evi abluka altına aldı
18:33 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti
18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
17:53 Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
17:50 ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti         
18:34
Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı         
17:40
Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı         
16:37
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor         
14:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 19:51:12. #1.11#
SON DAKİKA: TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "avukatlık asgari ücret tarifesi" müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement