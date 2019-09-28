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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Yargı Reformu açıklaması

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi olduğuna işaret ederek, "Sayın milletvekillerinden istirhamımız içini boşaltmadan öyle çıkartın.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Yargı Reformu açıklaması, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi olduğuna işaret ederek, "Sayın milletvekillerinden istirhamımız içini boşaltmadan öyle çıkartın. Burada büyük emek vardır, içine yeni şeyler koyun" dedi.


Tokat Barosu tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Hukukçular buluşması Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun katılımı ile yapıldı. Akşam yemeğinde meslektaşlarına konuşma yapan Başkan Feyzioğlu, yeni yargı reformu paketine değindi. İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp Türkiye için bir araya gelindiğinde güzel işler yapıldığını ifade eden Başkan Feyzioğlu, "Bunu ben hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işlerin başında da şuanda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi var. Bu paket eksiksiz değil, ama gerçekten önemli bir adım. En az içeriği kadar, önemli olan kısım hazırlanırken ilk kez Türkiye'de bir adalet bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki 'gelin sorunları önce birlikte tespit edelim, sonra çözümleri birlikte bulalım' Hep söylüyorum daha önce reform paketi dedikleri belgeler Barolar Birliğine, üniversitelere şu tarihe kadar görüşünüzü bildirin diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarih üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonra da usulden yazardık. İlk kez ilk adım atılmadan önce bir araya gelindi, her adım birlikte atıldı. Demek ki bu usul en az içeriği kadar bize bir şey gösterdi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını bir araya getirme kararlılığını ortaya koydu. Biz eğer ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek terörle mücadele de, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de hangi mesele olursa olsun bu işin içinden çıkabileceğinizi gösterir. Bu bakımdan ben usulü en az esas kadar önemsiyorum" dedi.


Başkan Feyzioğlu, yeni yargı reformu çalışmalarından beklentilerini dile getirerek, "Esasa gelince önce dediler ki, Temmuzda çıkmayınca 'samimi değil çıkmayacak' Şimdi çıkma noktasına gelince bazıları başladı 'içi boş' demeye. İlk paketin içi tabiri caizse ağzına kadar doludur. Sayın milletvekillerinden istirhamımız içini boşaltmadan öyle çıkartın. Burada büyük emek vardır, içine yeni şeyler koyun. Ama olanı çıkartmayın. İçini daha da doldurarak çıkartalım. En önemli husus Türkiye'de ifade özgürlüğü temyiz mahkememizin yeniden denetimine ve güvencesine yürür. Bunu önemsememek mümkün değildir. Düşünce özgürlüğü ile ilgili her suç tipi, temyiz mahkemesinin denetiminden geçecektir. İlk derece mahkemeleri 'temyiz mahkememiz böyle karar veriyor' diyerek rahatlıkla sırtlarını Yargıtay'a dayayarak Türkiye'de düşünce özgürlüğünü güvenceye kavuşturacaklardır. Eksikleri var mıdır, ama bu anlayış devam ettirildiği takdirde tüm eksiklikleri birlikte gidereceğimize ben inanıyorum" diye konuştu. - TOKAT

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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