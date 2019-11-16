Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformuna ilişkin, "Son 20 yıldır neredeyse tüm baro başkanlarımızın çözülsün diye kamuoyunun gündemine taşıdıkları, hatta baro seçimlerinde seçim kampanyalarına mevzu ettikleri hemen her konu, daha ilk yargı paketinde çözülmüş durumda." dedi.

Feyzioğlu, bir otelde gerçekleştirilen Karadeniz 18'inci Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yargıdaki reform paketinin olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

Bazılarının yargı reformunu "çok önemsiz, hiçbir soruna çözüm sağlamadı" diye itibarsızlaştırmak istediğini belirten Metin Feyzioğlu, "Ancak şöyle baktık biz baro başkanlarımızla, son 20 yıldır neredeyse tüm baro başkanlarımızın çözülsün diye kamuoyunun gündemine taşıdıklarını, hatta baro seçimlerinde seçim kampanyalarına mevzu ettikleri hemen her konu, daha ilk yargı paketinde çözülmüş durumda. Birazcık sabır. Galiba biraz sabırsız bir toplumuz." diye konuştu.

Feyzioğlu, paketin daha yeni çıktığına işaret ederek, "Uygulanması için çeşitli süreler var. 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra gibi yürürlüğe girecek maddeler de var. Onların tamamı hayata geçirildiğinde gerçekten Türkiye'de bir ferahlama sağlayacak. Meslektaşlarımıza da gündelik önemli gelişmeler sağlayacağına biz inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yargıya güvenin arzu ettikleri seviyenin çok altında olduğuna dikkati çeken Metin Feyzioğlu, bunun iki çözümü bulunduğunu, ancak birlikte uygulanması gereken konular da olduğunu dile getirdi.

Feyzioğlu, çözümlerden birinin sisteme ilişkin değişiklikler yapılması olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Günü geldiğinde, ki bize göre gelmiştir, HSK'nın yapısının Meclis'te uzlaşarak, çoğulcu katılımcı bir anlayışla ve tam demokratik bir şekilde anayasa değişikliği yoluyla çözülmesi, bu bizim önerimiz. Neden? Çünkü toplumu ilgilendiren hemen her yargısal konuda birileri tribünlere çıkıyor ve tribünlerde amigoluk yapıyor. Eğer hukukun bir tarafıysanız, siyasi bir taraf tutmayı reddediyorsanız da iki taraf birbirine 'vatan haini' diye sesleniyor. Oysa vatan hainliği gibi suçlamalar, çok ağır suçlamalar."

Yargının, FETÖ ile kendi içindeki FETÖ yapılanmalarıyla en etkili mücadele eden güçlerin başında olduğunu bildiğini, gördüğünü dile getiren TBB Başkanı Feyzioğlu, "Fedakarca çalıştılar, ne zaman yargı tam anlamıyla temizlenmiştir desek de artık bence zamanı gelmiştir, bu sistem değişikliğini yapalım." şeklinde konuştu.

- "Müjdeleri Sayın Bakanla birlikte vereceğiz"

Feyzioğlu, avukatlık ücret tarifesine ilişkin ise "Onda da meslektaşlarıma önemli müjdeleri inşallah Sayın Bakanla birlikte vereceğiz. Güzel adımlar atılıyor. Yeşil pasaport ya da hususi damgalı pasaport diye tüm bu reformları küçük göstermek isteyenler belki olabilir, onlara vatandaşlarımız itibar etmesinler, meslektaşlarımız zaten etmiyor." ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu, meselenin, "avukatın cebinde yeşil pasaport bulunması" meselesi olmadığını vurgulayarak, "Tüm mesele, vatandaşı savunan avukatın kürsüdeki hakim ve savcıyla sembolik anlamda da eşitliğinin teyit edilmesidir. O eşitliğin teyit edilmesi, vatandaşın savcı karşısında, vatandaşın hakim karşısında bir güç olduğunun, eşit bir unsur olduğunun teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye politikası üzerinde de çalışmak zorunda olduklarını belirten Feyzioğlu, Cenevre'de Suriye Anayasası'nın baştan yazıldığını, burada da aktif olmayı talep ettiklerini aktardı.

"Bizim toplumdaki şiddet dürtüsünü yenmemiz lazım"

Metin Feyzioğlu, bir gazetecinin, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili sorusuna, "son derece üzücü bir olay" şeklinde yanıt verdi.

Olayın tüm ayrıntılarının Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir'in organizasyonunda takip edildiğini belirten Feyzioğlu, Karademir'e, destek veren tüm barolara, kadın hakları ve çocuk hakları savunucusu meslektaşlarına teşekkür etti.

TBB Başkanı Feyzioğlu, trajik olaylar olduğunda "hemen cezayı artıralım" nidalarının atılmasını kolaycı bulduğunu da söyledi.

Toplumsal şiddetin önlenmesi noktasında yapılacak uygulamalara daha ana kucağında, kreşte, okulda, aile içinde başlanması gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Şiddeti özendiren haberlerden, mafyanın ya da şiddetin övüldüğü her türlü haber, dizi, yorumdan vazgeçerek, bunu bir milli mesele, hükümetler üstü bir mesele olarak kabul ederek bununla başa çıkabiliriz." dedi.

Metin Feyzioğlu, bir gazetecinin idamla ilgili yönelttiği soruya da şu yanıtı verdi:

"Bizim görüşümüz bu konuda çok nettir; Biz karşıyız, bilimsel verilerle karşıyız. İdamın suçları önleyici gücünün ya da caydırıcı etkisinin olmadığı eldeki bilimsel verilerle sabit. Tam aksine cezanın mutlaklığını sağlamak, suç işleyenin cezadan kaçamayacağını bilmesi çok daha etkili. Yani kanunu uyguladığımızda, doğru düzgün uyguladığımızda zaten suçların uygulanmasında etkili olacak."

Ani gelişen suçlara da işaret eden Feyzioğlu, "Aklından Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini geçirmiyor bu kişi o suçu işlerken, yani levyeyi arabadan çekip aşağıya indiğinde 'bu Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesini ihlal ediyor' diye düşünmüyor. Bizim toplumdaki şiddet dürtüsünü yenmemiz lazım, bunun için mücadele etmemiz lazım. Zaten Avrupa Konseyi çatısı altındaki bütün ülkelerde de idam kaldırıldı, bir gerekçesi var, bunu biz geriye dönüş olarak görürüz, dolayısıyla TBB olarak bizim tasvip etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

"Bilgi kirliliği yaşanıyor"

Giresun Barosu Başkanı Karademir ise Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Davaya daha önceden müdahil olduk. Dosyayı ilk günden itibaren takip ediyoruz fakat bir bilgi kirliliği yaşanıyor bu anlamda. Biz hukukçuyuz, sosyal medya üzerinden hukuki konuları, bir ceza soruşturmasını tartışamıyoruz haklı olarak ama bu anlamda başsavcılık da özel bir ekip kurdu, çok ciddi bir araştırma yapıyorlar, çok ciddi bir komisyon geldi önceki hafta burayı ziyaret etti. Yakın zamanda bir karar çıkacak gibi görünüyor. Biz hukukçuyuz, özellikle de bir çocuğumuzun, yavrumuzun hayatının söz konusu olduğu bir ceza soruşturmasında konunun sadece sosyal medyada tartışmaktan çok çok daha önemli ve hassas olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle gerçeğin ortaya çıkarılması için dosyaya müdahale talebinde bulunup müdahil olduk."

Karademir, Giresun Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun dosyayı takip ettiğini anımsatarak, "Yakın zamanda bir karar çıkacak diye düşünüyoruz. Gizlilik kararı vardı o karar kaldırıldı, şu anda dosyaya ulaşım da mümkün, yakın zamanda bir karar çıkacak." ifadelerini kullandı.