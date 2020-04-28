Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali... - Son Dakika

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali...
6 saat önce
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamasına ilişkin, "Ankara Barosu, 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarıdır.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamasına ilişkin, "Ankara Barosu, 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğunun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:58 Kaynak: İHA
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