Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Yargıya güvenin en düşük olduğu günleri yaşıyoruz - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Yargıya güvenin en düşük olduğu günleri yaşıyoruz

19.01.2023 00:10

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye'de büyük bir yargı sorunu olduğunu belirterek, "Maalesef ki yargıya güvenin Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde en düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Bunda sorumluluğu sadece işin siyaset kısmına, yargının 3 sacayağından iddia ve karar kısmına atarak kurtulamayız" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş'ta stajyer avukatlar için düzenlenen 2023 yılı staj eğitim programının açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Sağkan, Türkiye'nin çok ağır bir yargı krizinde olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR YARGI SORUNU VAR"

Son zamanlarda Türkiye'de yargı kararlarının çok tartışılmaya başladığını kaydeden Erinç Sağkan, "Türkiye'nin büyük bir yargı sorunu var. Bugün baktığınızda, sadece son bir haftaya bakın, sadece son bir aya bakın, televizyonlarda durmaksızın yargı kararlarının konuşulduğunu görüyorsunuz. Yargının verdiği bir karar üzerinden herhangi bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına ilişkin çok yoğun tartışmaların yaşandığını görüyorsunuz." dedi.

"YARGIYA GÜVEN CUMHURİYET TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Sağkan sözlerine şöyle devam etti: "Ya da uluslararası bir sözleşmeden çıkılmasına yargının 'dur' deyip dememesine ilişkin olarak çok yoğun tartışmaların yaşandığını görüyorsunuz. Bunların tamamından bağımsız olarak, siyasi görüşlerden de tamamen bağımsız olarak eminim sizlerde biliyorsunuz ki; bugün sokağa çıktığımızda, şuradan beraber çıkalım, herhangi bir sokakta herhangi bir 10 kişiye soralım 'Bu ülkede yargıya güveniyor musunuz?' diye. Maalesef ki yargıya güvenin Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde en düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Bunda sorumluluğu sadece işin siyaset kısmına, yargının 3 sac ayağından iddia ve karar kısmına atarak kurtulamayız. Bu ülkede bir yargı sorunu varsa eğer, tabii ki sorumluluğu almamız gereken yerde de bizim de bu sorumluluğu almamız gerekir. Ki, o zaman ancak samimiyetle bu sistemin düzeltilmesine ilişkin adım atabilelim."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Yargıya güvenin en düşük olduğu günleri yaşıyoruz - Son Dakika

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