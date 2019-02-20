Son Dakika Haberleri: Türkiye Barolar Birliği ile Ncr Hastanesi Sağlık Protokolü İmzaladı

Türkiye Barolar Birliği ile Ncr Hastanesi Sağlık Protokolü İmzaladı

12 dakika önce

NCR İnternational Hospital ile Türkiye Barolar Birliği arasında, birliğe kayıtlı tüm avukatları kapsayan bir protokol imzalandı.

Türkiye Barolar Birliği ile Ncr Hastanesi Sağlık Protokolü İmzaladı, System.String[]
NCR İnternational Hospital ile Türkiye Barolar Birliği arasında, birliğe kayıtlı tüm avukatları kapsayan bir protokol imzalandı.

Anlaşma kapsamında Avukatlar hastaneden alacakları tedavi hizmetlerinden indirimli yararlanacak.

Taraflar adına Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı ve NCR Hospital Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu'nun imzaladığı sözleşme kapsamında baro kartı ile hastaneye başvuran tüm avukatlar ayaktan ve yataklı tedavi hizmetlerinden belirlenen oranlarda indirimli yararlanacak.

Anlaşma, avukatların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları da kapsıyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:07 Kaynak: İHA

Türkiye Barolar Birliği, Güncel
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