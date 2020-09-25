Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi

Türkiye Barolar Birliği, 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapan 4 kişilik kurucular kurulunu, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirdi.

Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği, 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapan 4 kişilik kurucular kurulunu, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirdi.

Kurucular kurulunda yer alan Avukat Cavit Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine İstanbul'da ikinci baronun kurulması için başvuru yaptıklarını hatırlattı.

Tatlı, birliğin, kendisiyle birlikte diğer kurucular kurulu üyeleri Şengül Karslı, Necati Ceylan ve Niyazi Paksoy'a kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetki verdiğini bildirdi.

Yetki belgesinin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından kendilerine verildiğini kaydeden Avukat Tatlı, en kısa sürede kuruluş genel kurulunun gerçekleştirileceğini, böylece yeni baronun kuruluşunun tamamlanacağını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği, Zahit Şeyhanoğulları, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir         
21:13
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 00:55:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei