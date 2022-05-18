Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı

18.05.2022 16:11
Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı

TBB, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen 'müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen' genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay'a dava açtı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında gece 00.00'dan sonra konulan müzik yasağı kısa süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle saat 01.00 olarak yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) de söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

"BAKANLIĞIN YETKİSİ YOK"

TBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar yer aldı:

Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı

"Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu Genelge'nin yayımı tarihinde, korona virüsü tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler bulunmayan genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir. Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir."

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