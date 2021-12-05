Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı (2) - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı (2)
YENİ BAŞKAN ERİNÇ SAĞKAN
TBB 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı. 348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB'nin yeni başkanı seçildi. Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçirsiz sayıldı. Seçim sonucunun açıklamasının ardından Erinç Sağkan'ı destekleyen avukatlar büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: DHA
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