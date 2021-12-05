Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı (3) - Son Dakika

'HİÇBİR AVUKAT YALNIZ KALMAYACAK'

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni başkanı Erinç Sağkan, oy sayımının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sağkan, mesleğinin ve meslektaşlarının sorunlarının çözümü noktasında çalışacaklarını belirterek, "Ülkemizde son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı bir noktada Türkiye Barolar Birliği'ne yurttaşlarımızın çok ama çok ihtiyacı bulunmaktadır. Maalesef geçtiğimiz döneminde bu anlamda gerek mesleki sorunların iyileştirilmesinde gerekse hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

TBB'nin hangi anlayışla ilerleyeceğini anlatan Sağkan, "Bugün itibariyle başlayan şey; Türkiye'de hiçbir avukatın, hiçbir baronun yalnız kalmayacağıdır. Bugün itibariyle başlayan şey; bu ülkede hiçbir yurttaşın savunmasız kalmayacağıdır. Bugün itibariyle artık TBB'nin kapıları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan tüm avukatlara açık olacaktır. Bugün itibariyle TBB yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır" diye konuştu.'150 BİN AVUKATIN, 81 BARONUN YÖNETTİĞİ BİR TBB GÖRECEKSİNİZ'Birliği yönetmeye değil, birlikte yönetmeye talip olduklarını söyleyen Sağkan, "Bu sebeple de tek başına bir adaylık açıklamasıyla ortaya çıkmadım. Çok sayıda baro başkanımızın, delegemizin, meslektaşımızın ortak iradesiyle yola çıktık. ve devamında da bütün kararları ortaklaşa aldık. Bundan sonra da ortak akılla, kolektif bilinçle alınacak kararlarla 150 bin avukatın, 81 baronun yönettiği bir TBB göreceksiniz. Meslektaşı yerlerde sürüklendiği zaman müvekkilleriyle özdeşleştirip tutuklandığı zaman kafasını kuma gömen değil, meslektaşının yanı başında yer alan; haksızlığa, hukuksuzluğa, en üst perdeden karşı çıkan bir TBB göreceksiniz" ifadelerini kullandı.