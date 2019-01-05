Son Dakika Haberleri: Türkiye Barolar Birliği'nden 'Avukatlık Ücreti' Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Avukatlık Ücreti' Açıklaması

14 dakika önce

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'ndan(TBB), 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' ile ilgili açıklama yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Avukatlık Ücreti' Açıklaması, System.String[]
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'ndan(TBB), 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, TBB'nin 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin, 2 Ocak 2019 Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"TBB'nin Türkiye'de geçerli asgari ücret tarifesi, sadece yeniden değerleme oranı kadar artırılmıştır. TBB'nin geçerli asgari ücret tarifesinde büroda ilk 1 saate kadar sözlü danışma 375 TL'dir. Hal böyleyken bazı basın ve yayın organlarında avukata danışma ücreti 880 TL olarak yazılmış ve 'Avukata danışmak 880 lira oldu', 'Avukatlık danışma ücretlerine zam geldi' haberlerİ yapıldığı görülmüştür. Söz konusu haberlerde geçen 880 TL rakamı, İzmir Barosu Başkanlığı tarafından 2019 yılı için yayımlanan ve sadece tavsiye niteliğinde olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde geçmektedir. TBB'nin 2019 yılına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'yle ilgisi yoktur." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Ekonomi
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