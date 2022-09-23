Türkiye Barolar Birliği'nden bakanlıklara ve belediyelere çağrı: Hayvan katliamları durdurun, suçluların ceza almasını sağlayın

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu, son dönemde gündemde sık sık yer alan sokak hayvanları konusuna dair açıklama yayınladı. Açıklamada, köpürtülen nefret söylemleri sonucunda hayvanlara yönelik "katliam çağrıları" yapıldığı belirtilerek devlet kurumlarına uyarılarda bulunuldu.

"NEFRET SÖYLEMLERİ SONUCUNDA SOKAK KÖPEKLERİ ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLÜYOR"

"Son aylarda sokak köpeklerine yönelik olarak birtakım çevreler tarafından başlatılan operasyon, katliam çağrıları ile devam etmekte, şiddet giderek artmaktadır" denilen Türkiye Barolar Birliği açıklamasında, "Hepimizi üzen olaylar kullanılarak köpürtülen nefret söylemleri sonucunda, yurdumuzun birçok yerinde sokak köpekleri zehirlenmekte ya da öldürülmektedir! Yasa dışı oluşumlar ve onlara bağlı trol çeteleri tarafından sosyal medya üzerinde yayılan yanlış bilgilerle ve medyadaki taraflı haberlerle toplumdaki hayvan düşmanlığı, sokak hayvanlarının yaşamını tehlikeye sokan boyutlara varmıştır" ifadelerine yer verildi.

"BELEDİYELER, HAYVANLARI AŞILAYIP, KISIRLAŞTIRIP OLDUĞU YERE GERİ BIRAKMALIDIR"

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu'nun açıklaması şöyle devam etti:

"Hayvanların ortadan kaldırılması için silahlanma çağrıları yapanlar, bu konu üzerinden toplumda kaos yaratmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerin yaşamları da risk altına girmiştir. Nitekim İzmir Bayraklı'da aynı aileden üç kişi, gündüz saatlerinde besleme yaptıkları için sokak ortasında silahla öldürülmüş, birçok yerde gönüllüler darp edilmiştir.

Biz, hayvan hakları savunucuları olarak hem insanların hem de sokak köpeklerinin yaşam hakkının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin yasalara uygun olarak acilen alınması için çağrıda bulunuyoruz.

Öncelikle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nın 6. maddesinde belirtildiği şekilde, yasanın çıkış sebebi ve temel amacına uygun olarak, belediyelerin sokak hayvanlarını "aşılayıp kısırlaştırdıktan sonra buldukları yere bırakmaları" esastır ve bu madde yürürlüktedir.

Sokak hayvanlarının yok edilmesi için paylaşım yapmak, talepte bulunmak, yasanın söz konusu maddesine aykırıdır, suça tahrik niteliği taşımaktadır.

İnsanlar tarafından evcilleştirilerek sokakta yaşamak zorunda bırakılan hayvanların mağdur olduğu, her insan gibi onların da hayatta kalmak ve kendilerini korumak duygusuyla hareket ettiği bilinmelidir.

"HAYVANLARI KATLETMEK ÇÖZÜM OLMADIĞI GİBİ DAHA BÜYÜK SORUNLAR DOĞMASINA YOL AÇIYOR"

Bakıma muhtaç ya da saldırganlık gösteren hayvanlar olduğunda rehabilitasyonu için gerekli yardımın yapılmasını sağlamak da ilgili kamu kurumlarının görevleri arasındadır.

Belediyelerden yasada belirtilen sorumluluklarını yerine getirmelerini istemek dururken, hayvanların katledilmesi için talepte bulunmak, sorunu çözmediği gibi, çok daha büyük sorunlar doğmasına yol açmakta ve hukukun çiğnenmesine neden olmaktadır.

Hayvanların da içinde yaşadığımız toplumun bir unsuru olduğunu, herkesin hukuk devletinin sınırları içinde yasalara uyma zorunluğu bulunduğunu bir kez daha devlet yetkililerine ve tüm vatandaşlarımıza hatırlatırız.

Hayvanlar yalnız değildir; bu ülkede onların yanında olan hayvan hakları savunucuları, demokratik kitle örgütleri ve Baroların hayvan hakları merkezleri vardır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve belediyelere çağrımızdır: Katliamları durdurun, suçluların ceza almasını sağlayın, yükümlülüklerinizi yerine getirin."