TBB Başkanı Sağkan: "Tahir Elçi Cinayetinin Günlük Siyasi Hesaplara Alet Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

TBB Başkanı Sağkan: "Tahir Elçi Cinayetinin Günlük Siyasi Hesaplara Alet Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz"

27.09.2022 17:53
TBB Başkanı Sağkan: "Tahir Elçi Cinayetinin Günlük Siyasi Hesaplara Alet Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesi kararına ilişkin “Bir tanığın dinlenmesi kararı verildikten sonra ara kararla hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin günlük siyasi hesaplara alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesi kararına ilişkin "Bir tanığın dinlenmesi kararı verildikten sonra ara kararla hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin günlük siyasi hesaplara alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile Diyarbakır Adliyesi önünde Tahir Elçi davasında mahkemenin eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesi kararına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Tahir Elçi'nin eşi avukat Türkan Elçi, Batman Barosu Başkanı Fethat Parlatır, Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz ve çok sayıda avukat katıldı. TBB Başkanı Sağkan, şunları söyledi:

"İsteniliyor ki bir yargılama yapılıyormuş gibi gösterilirken bu hukuksuzluğa, o yargılamaya katılan savunma makamı da alet olsun. Oysa biz hep adil yargılanma hakkını savunduk, bugün de aynı noktada duruyoruz. Tahir Elçi'nin katilleri ortaya çıkartılıp en ağır cezayı alana kadar da aynı noktada durmaya devam edeceğiz. Bu yargılamanın soruşturma ve kovuşturma aşamalarının başından sonuna hukuksuzlukla devam ettiğini defalarca kez izah etmeye çalıştık. Ancak mahkemenin aldığı son karar, süreci tüm çıplaklığıyla ortaya çıkartmıştır. Bir tanığın dinlenmesi kararı verildikten sonra ara kararla hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin günlük siyasi hesaplara alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Sorumlular ortaya çıkartılıp hak ettiği cezaya çarptırılana kadar Diyarbakır Baromuzun yanında, meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sözümüz sözdür."

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de tanık dinleme kararından vazgeçilmesi yönünde oy kullanan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerini, Tahir Elçi davasından çekilmeye davet etti.

YORUMLAR
500
TBB Başkanı Sağkan'dan Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması TBB Başkanı Sağkan'dan Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması TAHİR ELÇİ DAVASINDA DAVUTOĞLU'NUN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNE TEPKİ TAHİR ELÇİ DAVASINDA DAVUTOĞLU'NUN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNE TEPKİ
Kaynak: ANKA

Türkiye Bankalar Birliği, Diyarbakır, Tahir Elçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Sağkan: 'Tahir Elçi Cinayetinin Günlük Siyasi Hesaplara Alet Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: TBB Başkanı Sağkan: "Tahir Elçi Cinayetinin Günlük Siyasi Hesaplara Alet Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement