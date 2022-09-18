Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nın sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nın sonuçları açıklandı

18.09.2022 10:24
Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Batman Barosu birinci seçildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Batman Barosu birinci seçildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın finali 16-17 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirildi.

60 baronun katılımıyla haziranda yapılan yarışmanın ilk aşamasında bölge birinciliği alan takımlar, iki gün boyunca Türkiye derecesine girme mücadelesi verdi.

Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kars, Kocaeli, Muğla ve Trabzon barolarının stajyerleri arasındaki yarışmada şampiyon Batman Barosu oldu.

Kocaeli Barosu'nun ikinciliği kazandığı yarışmada Kahramanmaraş Barosu üçüncü ve Eskişehir Barosu dördüncü oldu.

Ödül töreninin sonunda konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan, yarışmaya katılan stajyer avukatları kutlayarak, jüri üyelerine ve TBB Eğitim Merkezi'ne teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nın sonuçları açıklandı - Son Dakika

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