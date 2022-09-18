TBB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın finali 16-17 Eylül 'de Ankara 'da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nın sonuçları açıklandı - Son Dakika

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