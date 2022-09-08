Tbb, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik'in İptali İçin Danıştay'a Başvurdu - Son Dakika
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Tbb, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik'in İptali İçin Danıştay'a Başvurdu

08.09.2022 11:55
Tbb, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik'in İptali İçin Danıştay'a Başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açtı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtı.

TBB, 3 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açtığını duyurdu. TBB'den konuya ilişkin bugün yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dava konusu yönetmelik, hukuki belirlilik ve öngürülebilirlik ile kişisel verilerin korunması ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu gibi, çalışma özgürlüğüne Kanun'un öngörmediği şekilde bir sınırlama getirmekte, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere de açıkça aykırılık içermektedir.

Yönetmelikte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel verilere itiraz olanağının bulunmaması ve bu verilerin silinmesi sırasında izlenecek usule ilişkin düzenlemenin yer almaması, yönetmeliğe dayanak oluşturan yasal düzenlemelerin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına da aykırılık teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, yönetmeliğin ilgili maddelerine dayanak kanun hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması talep edilmiştir.

Ayrıca, iptali talep edilen yönetmelik hükümleri yürürlükte kaldığı sürece, ilk defa veya yeniden kamu görevine atanacak binlerce vatandaşımıza ve meslektaşlarımıza karşı anayasal güvencelere aykırı sonuçlar ile uygulamada farklılıklar doğabileceğinden yürütmenin durdurulması isteminde de bulunulmuştur."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Bankalar Birliği, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tbb, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik'in İptali İçin Danıştay'a Başvurdu - Son Dakika

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