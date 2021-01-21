Türkiye Barolar Birliği, üniversitelerde "çevre hukuku ana bilim dalı" kurulması için YÖK'e başvurdu - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği, üniversitelerde "çevre hukuku ana bilim dalı" kurulması için YÖK'e başvurdu

21.01.2021 16:49
Türkiye Barolar Birliği, üniversitelerde

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, üniversitelerde "çevre hukuku ana bilim dalı" kurulması ve doçentlik bilim alanları listesine "çevre hukuku"nun eklenmesi için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurdu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, üniversitelerde "çevre hukuku ana bilim dalı" kurulması ve doçentlik bilim alanları listesine "çevre hukuku"nun eklenmesi için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurdu.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün ülkesinin yeniden Paris İklim Anlaşmasına dahil olma sürecini başlattığı anımsatıldı.

Bu durumun Avrupa Birliği ve ABD'nin gelecek günlerde asli gündeminin iklim değişikliği olacağını gösterdiği ifade edilen açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da 8 Ocak'ta İklim Kanununun çıkarılarak, çevreyi ve doğayı koruyacak yeni adımlar atılacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Bu dönüşüm sürecinin, ciddi bir düzenleme gerektirdiği ve bu düzenlemeyi yapmak üzere, evrensel değerlere dayalı ve yerel farklılıkları gözeten bir çevre hukuku enstrümanına ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Çevre hukukunun istenilen özelliklere sahip olabilmesi ve milletin, ülkenin, dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için öncelikle akademik bir disiplin ve çalışma ortamına sahip olması gerektiği de açıktır. Bilimsel bilgi, araştırma ve çalışmalarla desteklenmeyen hukuk alanının, kendisinden beklenen yararı sağlayabilmesi mümkün olmayacaktır."

Açıklamada, Türk üniversitelerinde "çevre hukuku ana bilim dalı"nın bulunmaması ve doçentlik başvurusu yapılabilecek bilim alanları listesinden çevre hukukunun çıkartılmasının, bu alandaki bilimsel çalışmalar ile bilgi üretimini ciddi şekilde engellediği vurgulandı.

Bağımsız bir hukuk dalı olarak çevre hukukunun, kendi özel kürsüsünün bulunması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun çözümü için Anayasasının 131. maddesi ile 2547 sayılı Kanun hükümleri gereği, hukuk fakülteleri bünyesinde, bağımsız bir 'çevre hukuku ana bilim dalı' kurulması ve doçentlik başvurusu yapılabilecek bilim alanları listesine 'çevre hukuku'nun eklenmesi gerekmektedir. TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, TBB Yönetim Kurulunun onayıyla, üniversiteler bünyesinde 'çevre hukuku ana bilim dalı' kurulması ve doçentlik başvurusu yapılabilecek bilim alanları listesine 'çevre hukuku'nun eklenmesi için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi istemiyle YÖK Başkanlığı'na yasal başvuruda bulunmuştur."

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Hukuk, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği, üniversitelerde 'çevre hukuku ana bilim dalı' kurulması için YÖK'e başvurdu - Son Dakika


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