Türkiye Basireti ve Ferasetiyle Beraber Büyüdü"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye'nin basireti ve ferasetiyle beraber büyüdüğünü söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye'nin basireti ve ferasetiyle beraber büyüdüğünü söyledi.



Yıldız, Antakya'da bir otelde düzenlenen AK Parti Hatay İl Teşkilatı Eğitim Toplantısı'na yaptığı konuşmada, 31 Mart seçiminin birçok denge ve dinamikle mücadele edilen bir seçim olacağını belirtti.



Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:



"Türkiye, yalnızca idaresiyle, siyasetiyle, sosyal yapısıyla, ekonomik yapısıyla değil, aynı zamanda beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, aklıyla, sağduyusuyla, sezgileriyle, hatta basireti ve ferasetiyle beraber büyüdü. Biz vatandaşmış gibi yapmadık çünkü vatandaşın kendisiyiz. Biz yapıyormuşuz gibi yapmadık çünkü gerçekten yaptık. Bizler, gönlümüzden geleni asıl olanla beraber iyi bir niyet ve yapıcı gayretle beraber Allah'a tevekkül etmiş ve sonuçlarına hep razı olmuşuzdur."



AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler ise yerel seçime hazır olduklarını kaydetti.



Hatay'da her zaman milletin derdini dertleri olarak gördüklerinin altını çizen Güler, "AK Partimizin bir ülküsü var. Bizim cumhurbaşkanımızın idealleri var. O da güçlü Türkiye, boyun eğmeyen Türkiye, mazluma sahip olan bir Türkiye, ümmete sahip olan bir Türkiye, yarınları aydın bir Türkiye ve biz bunları cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.



AK Parti Hatay İl Başkan Vekili Mehmet Ali Yanmaz ise 31 Mart akşamında Hatay'dan zaferle çıkacaklarına inandıklarını ve bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceklerini dile getirdi.



Yıldız, konuşmalarının arından partililerin görüş ve önerilerini dinledi.

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