Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

1 saat önce

TBL 1.Lig karşılaşmasında Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı Yalova Belediyespor'u 19 sayı farkla 79-60 mağlup etti.

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TBL 1.Lig karşılaşmasında Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı Yalova Belediyespor'u 19 sayı farkla 79-60 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Lig 12. Haftasında Düzce Belediyespor erkek basketbol takımı Yalova Belespor ile Kalıcı konutlar Spor Salonunda karşı karşıya geldiler. Ev sahibi takım Düzce Belediyespor üstün oynayarak konut ekibi 19 sayılık farkla yenerek maçtan galip ayrılarak iç sahada yenilmezliğini devam ettirdi.

Mücadelede kazanmayı bilen Düzce Belediyespor Basketbol takımı Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, "Güzel bir mücadele oldu. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. İç sahada yenilmezliğimizi devam ettirdik. Teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum, galibiyeti Düzce'ye armağan ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Maçı izleyen Düzce Belediyespor Onursal Başkanı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'da maç sonrasında sahaya inerek oyuncuları tek tek tebrik etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, basketbol, Spor
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