Türkiye Basketbol 1. Ligi
35 dakika önce
Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) 14. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, Ankara DSİ'yi 87-72 mağlup etti.
Türkiye
Basketbol Ligi'nin (TBL) 14. hafta karşılaşmasında Bandırma
Kırmızı, Ankara
DSİ'yi 87-72 mağlup etti. Banvit
Kara Ali Acar
Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk takım Ankara DSİ, 13-10 önde geçti. İkinci periyotta Bandırma Kırmızı, üstün bir oyun çıkartarak ilk yarıyı 40-21 önde bitirdi.
İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı olan Bandırma ekibi, son periyoda 60-47 önde girdiği karşılaşmadan 87-72 galip ayrıldı.
Bandırm Kırmızı'da Erkin Şenel 26, Joseph 20, Harun Can
Doğan 13 sayıyla oynadı.
Ankara DSİ de ise Weaver JR 25, Kaan
Sarıaslan 24 sayı ile mücadele etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:40 Kaynak: AA
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