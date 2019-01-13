Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

35 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) 14. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, Ankara DSİ'yi 87-72 mağlup etti.

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Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) 14. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, Ankara DSİ'yi 87-72 mağlup etti.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk takım Ankara DSİ, 13-10 önde geçti. İkinci periyotta Bandırma Kırmızı, üstün bir oyun çıkartarak ilk yarıyı 40-21 önde bitirdi.

İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı olan Bandırma ekibi, son periyoda 60-47 önde girdiği karşılaşmadan 87-72 galip ayrıldı.

Bandırm Kırmızı'da Erkin Şenel 26, Joseph 20, Harun Can Doğan 13 sayıyla oynadı.

Ankara DSİ de ise Weaver JR 25, Kaan Sarıaslan 24 sayı ile mücadele etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:40 Kaynak: AA

Banvit, Ankara, Bandırma, Spor
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