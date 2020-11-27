Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Bugün:

18.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Semt77 Yalovaspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

16.00 Sigortam.Net- Bornova Belediyespor (Ahmet Cömert)

16.30 BUDO Gemlik- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Gemlik)

29 Kasım Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol- Ankara Anadolu Basket (Akhisar Belediye)

15.00 Mamak Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Finalspor (Ahmet Cömert)

17.00 Global Connect Travel Düzce- Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)