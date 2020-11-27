Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Bugün:
18.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
15.00 Semt77 Yalovaspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)
16.00 Sigortam.Net- Bornova Belediyespor (Ahmet Cömert)
16.30 BUDO Gemlik- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Gemlik)
29 Kasım Pazar:
14.00 Akhisar Belediye Basketbol- Ankara Anadolu Basket (Akhisar Belediye)
15.00 Mamak Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
16.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Finalspor (Ahmet Cömert)
17.00 Global Connect Travel Düzce- Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
- Kaynak: AA
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