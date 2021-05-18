Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu