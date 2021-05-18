Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde 2 karşılaşma oynandı.
Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:
Semt 77 Yalovaspor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 64-59
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-72
Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı. Denizli temsilcisinin ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci takım da play-off'lar sonucu belli olacak.
Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
İkinci maçların programı
Play-off çeyrek final serisinde ikinci maçların programı şöyle:
20 Mayıs Perşembe:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Samsunspor (0-1)
17.00 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (0-1)
21 Mayıs Cuma:
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (0-1)
17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (0-1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika Spor