Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 91-87 mağlup etti.

Konuk ekip, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-16 önde bitirirken, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.

Üçüncü bölümde ev sahibi ekip farkı azaltsa da Semt77 Yalovaspor mücadelenin bu bölümünü 69-61 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol maçı 91-87 kazandı.

Serinin ikinci maçı aynı salonda 30 Mayıs Pazar günü oynanacak.