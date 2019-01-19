Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 92 - Ankara DSİ Mamakspor: 95

Türkiye
Basketbol Ligi'nin 15. hafta müsabakasında Karesispor evinde Ankara
DSİ ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçta galip gelen taraf 95-92'lik skorla konuk ekip Ankara DSİ oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Önder Yılmaz
xx, Ahmet Taner
İbin xx, Sedef Yarıcı xx
Karesispor: Carlos Medlock xxxx 28, Reha Öz
x 5, Hazer Avcı xxxx 25, İbrahim Yıldırım xx 12, Ümit Sonkol
xx 8, Volkan Aydın
x 4, Tuğberk Gedikli x 4, Soner Şentürk x 6
Ankara DSİ: Kaan
Sarıaslan xxx 22, Gökhan Tunca
xxx 18, Oğuzhan Yarol xxx 16, David Weaver Jr xx 10, Cem Coşkun xx 8, Umut Peten xx 8, Berkay
Demirci xx 6, Yesukan Onar x 4, Burak Erol
x 4
1. periyot: 27-21 (Karesispor lehine)
Devre: 44-37 (Karesispor lehine)
3. periyot: 64-59 (Karesispor lehine)
4. periyot: 80-80 - BALIKESİR