Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 92 - Ankara DSİ Mamakspor: 95

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 92 - Ankara DSİ Mamakspor: 95

15 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta müsabakasında Karesispor evinde Ankara DSİ ile karşılaştı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 92 - Ankara DSİ Mamakspor: 95, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta müsabakasında Karesispor evinde Ankara DSİ ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçta galip gelen taraf 95-92'lik skorla konuk ekip Ankara DSİ oldu.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx, Sedef Yarıcı xx

Karesispor: Carlos Medlock xxxx 28, Reha Öz x 5, Hazer Avcı xxxx 25, İbrahim Yıldırım xx 12, Ümit Sonkol xx 8, Volkan Aydın x 4, Tuğberk Gedikli x 4, Soner Şentürk x 6

Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan xxx 22, Gökhan Tunca xxx 18, Oğuzhan Yarol xxx 16, David Weaver Jr xx 10, Cem Coşkun xx 8, Umut Peten xx 8, Berkay Demirci xx 6, Yesukan Onar x 4, Burak Erol x 4

1. periyot: 27-21 (Karesispor lehine)

Devre: 44-37 (Karesispor lehine)

3. periyot: 64-59 (Karesispor lehine)

4. periyot: 80-80 - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:48 Kaynak: İHA

Ahmet Taner, Önder Yılmaz, Ankara, Spor
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