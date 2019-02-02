Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 93 - Sigortam Net İTÜ Basket: 89
36 dakika önce
Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. hafta müsabakasında Karesispor evinde Sigortam Net İTÜ Basket ile karşılaştı.
Türkiye
Basketbol Ligi'nin 17. hafta müsabakasında Karesispor evinde Sigortam Net İTÜ Basket ile karşılaştı. Karesispor mücadeleden 93-89 galip ayrıldı. Kurtdereli Spor Salonu
'nda oynanan maçta ilk çeyreği 17-20 geride tamamlayan Karesispor, devreye 45-42 önde girdi. Üçüncü çeyrek ev sahibi takımın 75-64'lük üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 93-89 galip ayrıldı.
Karesispor'da Ümit Sonkol
25 sayı 12ribaund, Carlos Medlock 21 sayı 13 Asistlik performans sergilerken konuk ekip Sigortam Net İTÜ Baskette ise Yunus Akçay
23 sayı ile oynadı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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