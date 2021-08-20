Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

Fikstür çekiminde ayrıca 18-25 Eylül 'de Ankara'da düzenlenecek Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de belirlendi.

Yapılan fikstür çekimi sonrasında ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

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