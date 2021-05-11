Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon yarın tek maçla tamamlanacak

Ligde 16 galibiyet, 13 mağlubiyetle 45 puan elde eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise 10. sırada bulunuyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi 'ne yükseldiği ligde normal sezonun play-off tablosu, bu maçın ardından netleşecek.

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması