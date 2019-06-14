Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor, Sigortam.Net İTÜ Basket'i 65-49 yenerek, Tahincioğlu...
3 saat önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor, Sigortam.Net İTÜ Basket'i 65-49 yenerek, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:45 Kaynak: AA
Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor, Sigortam.Net İTÜ Basket'i 65-49 yenerek, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
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