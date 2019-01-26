Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 104 - Selçuklu Basketbol: 100

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 104 - Selçuklu Basketbol: 100

15 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Selçuklu Basketbolu uzatmalarda 104-100'lük skorla yenerek 9. galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 104 - Selçuklu Basketbol: 100, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Selçuklu Basketbolu uzatmalarda 104-100'lük skorla yenerek 9. galibiyetini aldı.

Salon: Enka

Hakemler: Sami Ozel xx, Ogün Cılız xx, Mehmet Onur Sönmez xx

Petkim Spor: Marek Klassen xxx 21, Markus Kennedy xxx 23, Kristijan Nikolov xx 12, Ogün Sevinç xx 16, Mustafa Görür x 4, Koray Uzunhasan xx 13, Mertcan Solkol x 2, Sinan Sağlam x 4, Barboros Bozkurt xx 6, Berkay Bayar x, Arca Tülüoğlu xx 4

Başantrenör: Okan Çevik

Selçuklu Basketbol: Cihan Amasyalı x 2, Seray Gürsu xx 10, Mert Celep xx 15, Marcus Anthony Hall xxxx 42, Hamit Sezaver xxx 11, Murat Kozan x 5, Calvin Godrey xx 15

Başantrenör: Cengiz Karadağ

1. Periyot: 25-23 (Petkim Spor lehine)

Devre: 46-43 (Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 64-61 (Petkim Spor lehine) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Selçuklu, basketbol, Petkim, Spor
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